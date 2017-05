Miranda Kerr le da el "sí, quiero" a Evan Spiegel en una ceremonia íntima

Miranda Kerr y Evan Spiegel ya son marido y mujer. Hace casi un año la modelo y el fundador de Snapchat anunciaban a través de las redes sociales su compromiso tras 2 años de relación. La pareja se conoció durante una cena en Nueva York y desde entonces se han vuelto inseparables. Tras un bonito noviazgo han decidido hacer oficial su amor en una boda en Los Ángeles.

De momento, poco detalles se saben del enlace. Tan solo que los invitados llegaron a las 4 de la tarde a la casa de la pareja y que un pianista tocó la canción 'When you wish upon the star', tras una breve ceremonia de 20 minutos. Además toda la familia de la modelo viajó desde Australia hasta California para poder asistir a la boda.