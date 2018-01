Oprah Winfrey en los Globos de Oro: "El tiempo de callar ha acabado. Ya basta"

"La dejaron tirada en la carretera. La amenazaron con matarla si contaba su historia(...) Esos hombres no fueron perseguidos. Ella murió hace diez días, justo antes de cumplir 98 años", recordó emocionada la actriz para después denunciar que durante demasiado tiempo "no se ha creído a las mujeres si se atrevían a alzar la voz contra esos hombres".

"Pero ese tiempo ha acabado. Ya basta", proclamó Winfrey en la ceremonia de los Globos de Oro que deseó que Taylor "haya muerto sabiendo que su verdad no se olvida".

En su discurso la actriz también reclamó que no se mire hacia otro lado ante la "la corrupción, la injusticia" y no se dé la espalda a las víctimas de todos esos secretos y mentiras. "Decir la verdad es el arma más poderoso que todos tenemos, dijo la presentadora afroamericana. "Y estoy muy orgullosa de todas esas mujeres que se sienten lo suficientemente fuertes y poderosas para contar sus historias", señaló Winfrey que también recordó la lacra de los abusos "no solo afecta a la industria del entretenimiento", sino que se extiende a todas las culturas, países, etnias, religiones y distintos sectores laborales".