Orlando Bloom, Scarlett Johansson, Anna Kendrick y Olivia Wilde, copresentadores de los Premios Tony

A poco más de una semana para la celebración de los premios Tony, los organizadores de la gala han confirmado la presencia de Orlando Bloom, Stephen Colbert, Tina Fey, Josh Gad, Taraji P. Henson, Scarlett Johansson, Anna Kendrick, Keegan-Michael Key y Olivia Wilde en el escenario del Radio City Music Hall como copresentadores de la gala.

El protagonista de House of Cards, Kevin Spacey, ganador de un Tony en 1991 como Mejor Actor de Reparto en Lost in Yonkers, será el maestro de ceremonias el próximo domingo 11 de junio. "Fui la segunda opción para Los sospechosos de sierre, la cuarta para Belleza Americana y la decimoquinta para ser el anfitrión este año de los Premios Tony. Me parece que definitivamente mi carrera va en la dirección correcta", bromeó el director de 57 años.

Come from Away, Dean Evan Hansen, Groundhog Day y Natasha, Pierre & The Great Cometot 1812 son las cuatro obras aspirantes a Mejor Musical; mientras que A Doll's House, Indecent, Oslo y Sweat se batirán el cobre en la categoría dramática. Middler, que ha vuelto a triunfar en la reposición del clásico Hello, Dolly!, competirá con Christine Ebersole, Denée Benton, Patti LuPone y Eva Noblezada. En el apartado musical masculino, la competencia estará entre los actores Ben Platt, Christian Borle, Josh Groban, Andy Karl y David Gyde Pierce.