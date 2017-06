'Palabras contra el olvido', la biografía que rescata a María Teresa León de la sombra de Rafael Alberti

El escritor José Luis Ferris publica 'Palabras contra el olvido' (Fundación José Manuel Lara), la biografía de María Teresa León que busca "justicia histórica" con la figura de esta escritora y poeta cuya obra vivió a la sombra de la de la pareja de León, Rafael Alberti.

"No me importa que se diga que fue una mujer de bandera, sino poner de relieve una obra literaria de mucho peso, evitar que se convierta en algo de moda, una anécdota o una figura para un documental de La 2", ha señalado Ferris durante la presentación, tras poner a la autora a la altura de otros nombres importantes de su generación como Rosa Chacel o María Zambrano.

Pese a aclarar que 'Palabras contra el olvido' no es un libro "contra Alberti", el biógrafo ha señalado que la hija de ambos escritores, Aitana, podría tener "una sensación agridulce" al leerla. Ferris hace alusión a los últimos años de vida de León a su vuelta del exilio, cuando "pasaron algunas cosas escandalosas".

"En esos once años a la vuelta del exilio, solo fue a verla una vez y casi a punta de pistola, hasta los incondicionales de Alberti reconocían que era algo que no se lo perdonarían. Realmente, ésta fue la parte de la vida en la que menos acertó Alberti", ha aseverado el poeta alicantino.

"Cuando Morla Lynch ofreció a los tres refugio en la embajada, Alberti y León lo rechazaron sabiendo que al día siguiente un coche les llevaría a Alicante para salir de España. Hernández no sabía eso y le dejaron en tierra de nadie --posteriormente, el poeta moriría en la cárcel--. Mientras Alberti no escribió no mencionó a Miguel Hernández en sus memorias, León estuvo toda la vida recordándole", ha señalado.