Pedro J. y Cruz Sánchez de Lara presumen de su amor en Harper's Bazaar

Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara han comenzado el 2018 de una manera muy especial. El matrimonio decidió dar la bienvenida al año en Florencia donde aprovecharon para realizar un reportaje exclusivo para el número de febrero de la revista Harper's Bazaar.

Por su parte, la abogada volvió a abrir su corazón para declarar su amor por Pedro J. tras la entrevista tan personal que concedió hace tan solo unos meses: "Yo no soy nada mitómana. Nunca vi a Pedro J., yo vi a Pedro, y eso ha sido lo que me ha posibilitado enamorarme de él como lo estoy. Jamás vi en él un personaje al que adorar. Y aunque sé que esto no le viene bien, Pedro es una gran persona, es una de las mejores personas que he conocido y el hombre más divertido que he encontrado nunca. Que es inteligente, brillante, listo y culto es lo que todos pueden saber, pero lo que pocos perciben es que es divertido, bueno, sensato y empático".