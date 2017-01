Raze, la nueva compañía de contenidos multimedia de Sofia Vergara

La actriz Sofia Vergara da un paso más como empresaria y ha creado, junto a Emiliano Calemzuk, ex CEO de Shine Americas y presidente de Fox TV Studios, y Luis Balaguer, Raze, una compañía de contenidos audiovisuales que pretende ser líder entre los usuarios latinos de móviles.

Dos días después de ganar su primer People's Choice Award tras cinco nominaciones, la colombiana celebraba en Miami la presentación en la conferencia anual de NATPE (Asociación Nacional de Ejecutivos de Programas de Televisión de Estados Unidos).

Her Name Was Dolores-The Jenni I Knew será la primera serie bajo el sello Raze, además de una producción sobre la vida de Diego Armando Maradona, otra sobre el rapero Don Omar y una ficción más, a la que llamarán Mi Hermanastro, basada en el éxito en Watppad, una aplicación de móvil que permite a los usuarios compartir historias.

La nueva aventura empresarial de la protagonista de Modern Family, en la que también participarán Greycroft Parterns y Raine Ventures, se pondrá en marcha a finales de este año, tendrá su sede en Beverly Hill y tiene como propósito crear contenidos que transformen los relatos de las producciones centradas en personajes latinos.