Taylor Swift y el DJ David Mueller se verán ante un jurado popular el próximo 7 de agosto

El próximo 7 de agosto arrancará el juicio contra David Mueller por supuesto acoso sexual a Taylor Swift, después de que el juez William Martinez haya considerado que la disputa central continúa. La cantante demandó al DJ tras un encuentro en Colorado en el que la artista asegura que el locutor tocó intencionadamente su trasero.

"Me agarró el culo y me quedé en shock. Parada", dijo en aquel momento la estrella musical, que está 100% convencida que este acto fue a propósito. "Nunca he estado tan segura de algo en mi vida", afirmó al portal TMZ, que colgaba hace unas horas una fotografía que podría corroborar la versión de la demandante.