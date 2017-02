The Sadies, The Paperhead y The Posies se incorporan al cartel de SON Estrella Galicia

Los grupos The Sadies, The Paperhead y The Posies se incorporarán al cartel de SON Estrella Galicia, según informa la organización sobre el elenco de artistas que participarán en esta propuesta musical.

El cuarteto canadiense The Sadies presentará el 31 de marzo en el Playa Club de A Coruña los temas de su nuevo trabajo de estudio, que mezcla estilos como el rockabilly, la psicodelia y el bluegrass, explican los promotores del concierto. The Posies pasarán en mayo por Vigo, A Coruña y Ferrol presentando los temas de su último trabajo de estudio. A su vez, el Café & Pop Torgal de Ourense recibirá "la atmósfera psicodélica" de The Paperhead el 6 de abril. Mientras, el grupo gallego de punk Novedades Carminha, fundado en Madrid en 2007, actuará el 3 de marzo en este ciclo. "Después de recorrer toda la península entre salas y festivales, este trío vuelve con más fuerza que nunca con su cuarto álbum, Campeones del Mundo", explica la organización sobre otra de las propuestas musicales.