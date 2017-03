'Últimos días en La Habana' muestra la Cuba cotidiana

La cinta del director Fernando Pérez narra la historia de un enfermo de sida interpretado por Jorge Martínez

'Últimos días en La Habana' es la propuesta del director cubano Fernando Pérez para la 20 edición del Festival de Málaga. Cine en Español, una historia sobre un enfermo de sida y la persona que lo cuida que sirve para mostrar la realidad más cotidiana de Cuba. La cinta compite por la Biznaga de Oro en la Sección Oficial.

Así lo ha definido el actor Jorge Martínez, uno de los protagonistas del filme, en rueda de prensa con el productor de la película José María Morales. 'Últimos días en La Habana' retrata, casi de forma documental, la vida de Diego (Martínez) y Miguel (Patricio Wood). El primero, enfermo de sida, pasa sus días postrado en una cama esperando el final inevitable con mucho optimismo, mientras que el segundo se encarga de cuidarlo aguardando un visado que le permita marcharse a EEUU. Mientras tanto, una serie de personajes pasarán por sus vidas.

"Lo que muestra la película es la Cuba de hoy", ha destacado Martínez, añadiendo que el director "se mete dentro de la vena de la sociedad". "No tiene automóvil, va caminando y te lo puedes encontrar en un solar cualquiera", ha señalado.

Ha indicado que el filme es "un poco contestatario" en el sentido de que plantea "problemas universales que tenemos todos" y ha destacado que "a pesar de que Diego está muriéndose es el más optimista de todos", ya que Miguel es el que "más muerto está por dentro, es como gris".

Asimismo, ha apuntado que en La Habana que aparece en la película no hay figurantes: "Lo que han visto es lo que está pasando en la ciudad. Esa es nuestra vida. La Habana está llena de gente, caminando, buscando, luchando...". También ha destacado que "lo bonito" de la cinta es que tiene "muchas lecturas".

El actor ha detallado cómo ha sido trabajar con Fernando Pérez, director de títulos como 'La vida es silbar' o 'Suite Habana'. "Fernando es un director muy valiente y no le importa si un actor ha hecho 200 películas o ninguna, él quiere que el personaje fluya", ha apuntado, y ha añadido que trabajar con él es "un placer tremendo".

También ha confesado tenía miedo a que el personaje que interpreta, Diego, un homosexual, se quedara en una caricatura. Además, ha señalado las dificultades de estar siempre postrado en una cama, ya que tenía que ser muy expresivo con la cara y con las manos.

Para adecuar la fisionomía al personaje, tuvo que adelgazar 12 kilos y, para ello, se vio obligado a practicar deporte de noche, ya que no podía ponerse moreno al dar vida a una persona que estaba encerrada todo el día en su habitación. "No soy gay, pero si lo fuera me encantaría ser como Diego, es súper divertido", ha dicho.

Martínez también ha señalado que en la actualidad se produce menos cine en Cuba, aunque no lo ha considerado como algo negativo pues "el gigantismo a veces crea cosas banales", ha dicho. Sobre cómo ha cambiado el cine cubano en estos últimos años, ha señalado que siempre hubo una tendencia a realizar cine documental, "incluso Fernando viene de este tipo de cine", ha indicado, un cine que "va narrando la vida del cubano". El actor ha señalado que el cine es el medio audiovisual "de más calidad y más importante" en Cuba, que no suele tener problemas con las autoridades, aun siendo "el que más dice, el que más ahonda".

'Últimos días en La Habana' se estrenará próximamente en Cuba, aunque ya ha pasado por algunos festivales como la Berlinale, "con un pase increíble", en palabras del productor del filme, y por los de la propia Habana, Miami y Guadalajara, donde se ha proyectado "con bastante éxito".