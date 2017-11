Papá Noel "está muerto y enterrado": así ha destrozado un empleado la Navidad a un niño

Su madre, Lucy Blake, ha explicado cómo el pequeño estaba en una tienda de Basingstoke con su padre cuando el trabajador que les atendía les dijo que Papá Noel está muerto. El hombre se quedó "horrorizado" e inmediatamente le dijo al niño "no, no lo está. Se equivoca". El empleado, no conforme con lo dicho ya, añadió: "sí, lo está, ¿no conoces su historia?" y le dijo al niño dónde están enterrados sus restos.