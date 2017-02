Álvarez y Toxo celebran que se investigue al Banco de España, una institución "oscura" que necesita "humildad"

Los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez e Ignacio Fernández Toxo, han celebrado este martes que la Audiencia Nacional haya abierto una investigación a los responsables del Banco de España cuando Bankia salió a Bolsa.

En rueda de prensa, Álvarez ha afirmado que el Banco de España "no cumplió con sus obligaciones" y ha confiado en que la investigación sobre esta institución, que ha definido como "la más oscura" de España, sirva para que sus responsables "sean un poco más humildes y dejen de dar lecciones a todo el mundo".

"Visto que los responsables de la crisis se han ido de rositas, me parece bien que por activa o por pasiva, más bien por pasiva que por activa, se investigue al Banco de España (...) Es la institución más oscura que existe en este país. No conocemos sus salarios, no conocemos nada de ella", ha dicho.

Álvarez considera positivo este proceso de investigación porque cree que el Banco de España tuvo, por lo menos, responsabilidades políticas en lo sucedido con Bankia. "Y ya veremos si tuvo también responsabilidades jurídicas", ha añadido.

Toxo, por su parte, cree que lo normal es que se investigue al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por estos hechos, ya que lo anormal era lo otro. "No podían ser ajenos a lo que sucedía, y si lo eran, es que estaban mirando para otro lado, porque tenían advertencias escritas sobre la gravedad de la operación", ha apuntado.

El líder de CC.OO. no sabe si esta investigación acabará en algún tipo de sanción, pero lo que le parece evidente es que los órganos supervisores tuvieron alguna "responsabilidad" en lo sucedido con Bankia. "Dan lecciones a todos los demás sobre lo que deberían hacer, pero descuidaban su función", ha criticado Toxo.