(Ampliación) El Senado recibirá el martes los Presupuestos y finiquitará su tramitación en un mes

El Gobierno intentará que no se introduzca ninguna enmienda nueva para evitar la votación tan ajustada en el Congreso

De esta forma, el proyecto de Ley será debatido y votado la última semana de junio y, si no se introducen enmiendas en las cuentas, quedará aprobado de manera que no será necesario que vuelva al Congreso. Esta es precisamente la intención del Gobierno, que el texto no incorpore ningún cambio para evitar que el proyecto presupuestario tenga que ser ratificado posteriormente en la Cámara Baja.