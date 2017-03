El ICO prevé un alza del PIB del 2,7% este año y aboga por el ICO como banca pública "complementaria"

El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Pablo Zalba, estima que la economía española crecerá "como mínimo" un 2,7% este año, no ve necesaria una banca pública "adicional" como propone Podemos, sino que la banca pública existente, el ICO, sea "complementaria" de la privada, y advierte de que una subida de tipos tendrá un impacto "fuerte" en la endeudada economía española.

Así lo ha señalado durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Aragonex, en el que ha indicado que hace cinco años era "impensable" augurar que España hubiese crecido un 3,2% en 2016 y crease 541.000 empleos, y ha dicho estar "seguro" de que este año el PIB español crecerá un mínimo del 2,7%, dos décimas por encima de las previsiones del Gobierno.

Zalba ha destacado que el crecimiento económico puede ser "sostenido y sostenible" gracias al papel "clave" del sector exterior al encadenar cuatro años consecutivos de superávit en la balanza por cuenta corriente, lo que demuestra un "cambio estructural" que permitirá que el crecimiento de la economía española mantenga una "fortaleza sin parangón" en el conjunto de la UE.

No obstante, Zalba ha hecho hincapié en la necesidad de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 salgan adelante. "Tenemos que ser optimistas, parece que tenemos el visto bueno, nos acercamos a la cifra mágica de 176 escaños", ha apuntado Zalba, quien ha apelado a la responsabilidad para que las cuentas de este año vean la luz y se pueda continuar con la actual política económica.

En esta línea, ha advertido de que sin unos PGE España estaría "abocada" a unas elecciones, a pesar de que "es lo que menos necesita", por lo que, tras dar un giro de "180 grados" a la economía y recuperar el "prestigio" en la UE, cree que el rechazo al proyecto de los Presupuestos sería "una derrota de todos los españoles".

RETOS DEL SECTOR FINANCIERO Y BANCA PÚBLICA

A su juicio, la buena evolución económica se debe fundamentalmente por la reforma laboral y especialmente por la reforma del sector financiero, que explica el diferencial de crecimiento con otros países.

Según Zalba, este crecimiento está siendo compatible con el necesario proceso de desapalancamiento de la economía española, clave para garantizar el crecimiento "sostenible", si bien ha marcado como retos del sistema financiero la baja rentabilidad derivada del contexto de bajos tipos de interés; la "enorme" regulación financiera y las tecnologías disruptivas.

En cuanto a la propuesta realizada por Podemos para crear una banca pública, Zalba ha recordado que "ya existe una banca pública: se llama ICO y juega un papel clave en la economía española", por lo que ha dicho no ver la necesidad de una banca pública "adicional".

En su lugar, ha abogado por que la banca pública actual sea "complementaria y no competitiva" con la privada, ya que, en su opinión, no debería competir "jamás" con la comercial. "No es la peor idea que ha tenido Podemos, que representa lo que representa y hay un presagio a que esa representación tiene cierto declive. No nos debe preocupar lo que diga un partido como Podemos", ha agregado.

SUBIDA DE TIPOS

Preguntado sobre si la primera subida de tipos de la era Trump aprobada por la Reserva Federal podía repercutir en Europa, Zalba ha dicho que el incremento de tipos en Estados Unidos demuestra la "fortaleza y confianza" en la economía estadounidense y no cree que vaya a suponer un "traslado inmediato" a la política del Banco Central Europeo (BCE) ni que vaya a producirse una subida de tipos a corto plazo.

En cualquier caso, ha remarcado la necesidad de estar preparados para un aumento de los tipos, porque la política monetaria actual "no va a ser para siempre" y un repunte de los tipos tendrá un impacto "fuerte" en la economía española, al estar altamente endeudada.

El presidente del ICO también ha apuntado la necesidad de que las empresas españolas aumenten de tamaño y apuesten aún más por la internacionalizacion, y ha aseverado que las reformas implementadas en España y las que están en proceso a nivel europeo van a impedir que los problemas de acceso al crédito "se vuelvan a repetir", si bien no podrán impedir "otro tipo de problemas financieros".

BREXIT

Por otra parte, ante la inminente activación del proceso del 'Brexit' por parte del Reino Unido con la UE el próximo 29 de marzo, Zalba ha pronosticado que será una negociación "compleja", pero hay una "línea roja clara" por parte de Bruselas, y es que si el país británico quiere mantener el libre comercio debe aceptar también la libre circulación.

Eso sí, Zalba ha indicado que la 'factura' de 60.000 millones de euros que tendría que pagar Reino Unido para abandonar la UE "tiene que ser cuanto menos negociada, si no directamente animada", y ha coincidido con las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respecto a que se haga un acuerdo "sin ánimos de venganza" por parte de las partes.

EL PAPEL DEL ICO.

En este contexto, Zalba ha subrayado que el ICO ha jugado un papel "fundamental" en el ámbito de la Administración y en el de conseguir que las pequeñas y medianas empresas tuvieran acceso al crédito, y puede seguir teniendo un papel relevante en un marco de regulación financiera que "penaliza" la financiación a largo plazo.

Así, ha señalado que en 2014 el ICO registró un récord de más de 21.000 millones en líneas de mediación en coordinación con otras entidades, lo que representó el 12% del crédito destinado a pymes. Esta inyección de liquidez permitió salvar 368.000 empleos, un 2% del total.

A través del ICO se ha realizado una inyección directa a la economía española de casi 92.000 millones de euros, equivalente al 8% del PIB.

En este sentido, ha recordado que el ICO está cerrando multitud de acuerdos con entidades multilaterales latinoamericanas, como el suscrito con el CAF de 300 millones de dólares para financiar a través de líneas de mediación y otro de 25 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).