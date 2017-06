Metro busca 'startups' españolas para impulsar el sector de la hostelería y restauración

Metro, matriz de Makro, trae a España la próxima semana el programa 'Metro Accelerator for Hospitality, powered by Techstars' para buscar 'startups' nacionales dirigidas al sector de la hostelería y la restauración, según ha informado en un comunicado.

El primer encuentro con 'startups' españolas tendrá lugar el 6 de junio en el Google Campus de Madrid a través de sesiones 'one to one' y una mesa redonda en la que estarán entre otros, el fundador y presidente de Room Mate, Kike Sarasola; el fundador de La Nevera Roja, José del Barrio, o la directora de Amadeus Ventures, Suzanna Chiu, mientras que el 8 de junio se repetirá el evento en Barcelona, en MOB&PAU, con el mismo formato y el encuentro 'Cómo vender tecnología a hoteles y restaurantes'.