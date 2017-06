PSOE y Podemos piden al Gobierno que explique en el Congreso la falta de personal en la Agencia Tributaria

Denuncian el número de inspectores ha caído un 10% desde 2011

Este martes, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha denunciado la "actitud irresponsable" del Gobierno y su "profunda preocupación" por la "carencia" de personal y medios que, sostienen, afecta a este organismo y que puede no remediarse en este ejercicio por las restricciones de contratación de personal que contiene el proyecto de Presupuestos, aprobado en el Congreso y que actualmente continúa su tramitación en el Senado.

Esto ha llevado al secretario general del PSOE en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, ha acusar al Ejecutivo de no tener entre sus prioridades la lucha contra el fraude fiscal y la delincuencia económica: "Parece que para el Gobierno esa lucha no es prioritaria", ha dicho.

Asimismo, ha recordado que "el Gobierno prometió una tasa de reposición en 2015 de un 50%, pero no la cumplió, y de un 100% en 2016, pero, como el propio Ejecutivo ha reconocido, tampoco ha sido así".

"Aunque el Gobierno no ofrece datos del año 2016, tras reconocer que la tasa de reposición de funcionarios fue del 0%, significa que el recorte en las plantillas ha continuado al mismo ritmo", ha dicho Heredia, que considera "llamativo que en medio de una oleada de casos de corrupción que afectan desde hace años al partido que sostiene al Gobierno no solo no se haya reforzado la plantilla de quienes persiguen este tipo de delito, sino que se reduzca".