El Plan Prepara ha beneficiado a casi 800.000 parados hasta la fecha

El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, ha avanzado este miércoles que se han beneficiado ya casi 800.000 personas del plan de recualificación profesional para las personas en paro que hayan agotado su protección por desempleo, conocido como 'Plan Prepara'.

Riesgo ha dejado claro que una partida que crece un 16% no quiere decir que "no se esté apostando por ello" y ha insistido en que las políticas activas son una apuesta "bastante decidida" del Gobierno. "No pensemos únicamente en la cuantía y en gastar más, sino en gastar mejor", ha agregado.