La Generalitat acepta la votación de la plantilla de Eulen y se abre a negociar "toda la noche"

La consellera de Trabajo de la Generalitat, Dolors Bassa, ha aceptado el resultado de la asamblea de trabajadores de Eulen en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat , que ha votado en contra de la mediación de su departamento, pero se ha mostrado dispuesta a retomar la negociación: "Estaríamos abiertos hoy mismo toda la noche para que no hubiera huelga, pero tiene que ser que las dos partes nos lo pidan".

"Se acaba nuestra tarea y ahora, si quieren negociar, tienen que hacerlo las dos partes, que son Eulen con Aena y los trabajadores", ha explicado en rueda de prensa después de que la plantilla haya rechazado el pacto al que llegaron las partes que contemplaba un plus de 200 euros mensuales en 12 pagas al año, y ha insistido en que sólo lideraran una nueva mediación si lo piden todas las partes. Bassa ha explicado que la participación en la asamblea ha contado con un 44% de participación y ha reconocido que "está muy claro que ha salido el 'no", que ha obtenido 150 de 187 sufragios.

"No podemos decir que estamos decepcionados ni que no porque democráticamente ha salido el 'no' y nuestro trabajo de mediar, que es acercar posiciones, ha acabado", ha afirmado, y ha reivindicado que su Conselleria ha trabajado en el conflicto desde que estalló e incluso han realizado gestiones este mismo domingo para acercar posiciones.