El Puerto de Vigo lamenta el "grave daño" que causa la huelga de la estiba

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, ha lamentado el "grave daño" que causa la huelga convocada por los trabajadores de la estiba, que en el caso de esta instalación también ha sido secundada por el 100% de los estibadores.

No obstante, el puerto descartó que se haya registrado "ninguna alteración más allá del ejercicio legítimo de la huelga".

López Veiga, que ha agradecido que los trabajadores estén teniendo "una conducta responsable", ha lamentado que la huelga haya seguido adelante, y ha apuntado que "no es un daño a la autoridad portuaria, eso es lo de menos, sino sobre todo a ciudades y puertos como el de Vigo, porque un día o dos se resienten pero no es mucho, pero el --calendario-- anunciado no es razonable".