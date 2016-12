Recuperar el dinero de la cláusula suelo podría no ser tarea sencilla

Europa da finalmente la razón a los tres millones de contratos hipotecarios contaban con cláusulas suelo y que no pudieron beneficiarse plenamente de la caída de del Euríbor y de las rebajas que esto suponía en las cuotas desde 2009. Hoy, los afectados sienten que les ha tocado la lotería. La sentencia obliga a los bancos a devolver todo el dinero pagado de más y no solo el que cobraron desde mayo de 2013, que era lo que había dictado el Tribunal Supremo. A pesar de este triunfo en los tribunales recuperar el dinero podría no ser tarea sencilla. Lo tendrán más complicado quienes firmaron su hipoteca con el banco Sabadell, que siempre ha defendido la legalidad de estas cláusulas, por lo que tendrían que acudir a los tribunales a exigir su dinero, y también quienes llegaron a acuerdos particulares con sus bancos. Esta sentencia europea desbloqueará los casos sobre cláusulas suelo que estaban esperando en los tribunales españoles.