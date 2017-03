El desempleo y la pobreza laboral hacen vulnerables a 4,1 millones de personas en España

Un total de 4,16 millones de personas residentes en España continuarán atrapados por el desempleo o la pobreza laboral a lo largo de los próximos doce meses, lo que supone un 13,9% de la población de entre 16 y 64 años, según pone de manifiesto el I Estudio de Población Especialmente Vulnerable ante el empleo en España, realizado por Accenture y Fedea.

Además, el 57,8% de las personas vulnerables ante el empleo en España son mujeres y el 62,6% sólo tiene estudios iguales o inferiores a la ESO. De las más de 4 millones de personas en esta situación, 1,8 millones estarán en riesgo de seguir sin empleo y 2,4 millones estarán en riesgo de pobreza en el trabajo durante los próximos doce meses.

Por comunidades autónomas, las tres con mayor número de personas en situación en riesgo de permanecer sin empleo durante los próximos doce meses son Andalucía (21,1%), Cataluña (12,8%) y Valencia (12%), aunque las tasas mayores son las de Canarias (10,3%) y Extremadura (9%), y las menores, Navarra (2,1%), Aragón (3,8%) y La Rioja (3,9%).

Por otro lado, las tres comunidades autónomas con mayor número de personas en riesgo de estar en pobreza en el trabajo durante los próximos doce meses son Andalucía (35,5%), Valencia (11,8%) y Cataluña (8,2%), pero las tasas más elevadas son las de Extremadura (15,7%) y Andalucía (15,2%), y las más reducidas se encuentran en Madrid, País Vasco, Cantabria, La Rioja, Asturias y Navarra, todas ellas por debajo del 5%.

El trabajo ha contado con la colaboración de diversas entidades sociales de la iniciativa 'Juntos por el Empleo de los más Vulnerables': Obra Social La Caixa, Cruz Roja Española, Inserta Fundación Once, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Tomillo y Foessa.

El presidente de Accenture, Juan Pedro Moreno; el coordinador general de Cruz Roja Española, Antonio Bruel; y el director corporativo del Área Social de la Obra Social La Caixa, Marc Simón, han presentado el estudio este jueves 16 de marzo en Madrid.

Durante el acto, Juan Pedro Moreno ha declarado que el estudio intenta tipificar cuál es la vulnerabilidad en el empleo y que es "muy interesante e importante" concienciar a la sociedad sobre este problema.

Igualmente, el presidente de Accenture ha subrayado que de los más de cuatro millones de personas vulnerables ante el empleo en España, sólo unas 500.000 reciben la ayuda de organizaciones sociales, por lo que, en su opinión, hay un "gran volumen que requiere también atención".

Sobre 'Juntos por el Empleo', Moreno ha comentado que es una iniciativa "muy exitosa" que agrupa a más de 1.000 entidades que tratan de mejorar la empleabilidad de los más vulnerables, y ha dado las gracias la Fundación Accenture por liderar ese proyecto.

Por su parte, Antonio Bruel, que ha acudido en representación del grupo de organizaciones sociales que luchan por el empleo, ha lamentado que ahora las personas "abandonen su ciudadanía" al sentirse "abandonados por la sociedad", algo que considera un problema "súper grave" ya que, en su opinión, antes la gente "no se desafiliaba de la sociedad".

Sobre el estudio, Bruel ha señalado que no hay que mirar en colectivos, sino que hay que "mirar detenidamente los perfiles y analizarlos", por lo que, a su juicio, "no es un estudio cualquiera", ya que han trabajado "todo el contexto" en el que viven las personas. "Es un estudio cooperativo. No es un estudio para poner en la estantería", ha concluido.

Para Marc Simón, los problemas sociales es algo que "es de todos", y "no es algo que el Estado vaya a arreglar sólo", por lo que con esta iniciativa pretenden "construir una sociedad mejor y más justa", ayudando a encontrar empleo a personas con "objetiva dificultad".

Por último, Simón ha afirmado que el Estudio de Población Especialmente Vulnerable ante el empleo en España "afina perfiles", algo que les permite ser "más eficaces y eficientes", y que las personas en esta situación "puedan ser ayudadas".

El objetivo de esta iniciativa ha sido cuantificar y caracterizar a la población que se encuentra en una situación especialmente vulnerable ante el empleo (EVAE), es decir, aquellas personas que, viviendo actualmente en hogares de bajos ingresos o de baja intensidad laboral, tendrán alto riesgo en los próximos doce meses de estar en una situación de falta de empleo o de pobreza en el trabajo.

De este modo, Fedea ha tenido en cuenta tres fenómenos de vulnerabilidad: la inactividad, aquellas personas inactivas que desean trabajar y que están disponibles; el paro, que tiene en cuenta a aquellos que declaran estar desempleados durante la semana de referencia de la EPA; y la precariedad laboral, las personas 16 a 24 años fuera del sistema educativo reglado y de 24 a 59 años, con salarios bajos, contratos a tiempo parcial no voluntario, fijos discontinuos, con contratos que finalizan en los próximos diez meses y con contratos temporales de duración indeterminada.