La emisiones de deuda a nivel global se incrementan un 16,8% en enero, según S&P

Las emisiones de deuda durante el mes de enero alcanzaron los 565.000 millones de dólares (532.954 millones de euros) a nivel global, lo que representa un incremento del 16,8% con respecto al mismo periodo del año anterior, según informó la calificadora Standard & Poor's (S&P).

En un informe, S&P revela que la emisión de bonos por parte de los países soberanos se ha incrementado un 36% en enero, por delante del crecimiento experimentado por el sector de las finanzas estructuradas (+27%), el de los servicios financieros (+21%) y el las finanzas públicas de Estados Unidos (+23%).

No obstante, las compañías no financieras incrementaron un 4% sus emisiones de deuda en enero, por debajo del crecimiento del año anterior, mientras que en el sector de las finanzas públicas a nivel internacional la emisión de bonos retrocedió un 12%.

La agencia de calificación precisa que sus cálculos se basan en emisiones con vencimientos superiores a un año y excluyen la deuda colocada por organizaciones supranacionales.

A este respecto, la directora de análisis de renta fija de S&P, Diane Vazza, estima que los mercados desarrollados serán los que presenten un escenario "más complicado" durante 2017.

"Las conjeturas en relación sobre las medidas que implantará la Administración Trump en materia regulatoria se han combinado con las proposiciones de la Cámara de los Representantes para realizar una reforma tributaria que pondrá en duda el potencial crecimiento de las emisiones de bonos en 2017", advierte Vazza.

No obstante, la analista incide en que desde la calificadora de crédito consideran que la mayoría de las medidas propuestas "no se harán realidad" en su forma actual o al menos no lo harán antes de que concluya 2017.

Además, S&P advierte de que la evolución de las emisiones de deuda a lo largo del año estará ligada al devenir de los procesos electorales que deben celebrarse en países europeos como Países Bajos, Francia y Alemania, puesto que se podrían saldar con más victorias populistas, por lo que condicionarán las emisiones globales de bonos.