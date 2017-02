Los sindicatos anuncian que "las protestas se intensificarán todo lo que sea necesario"

Miles de personas han salido a la calle en varias ciudades españolas para exigir que la riqueza que ya se genera en España se reparta equitativamente. Lo han hecho convocadas por CC.OO y UGT, que denuncian que los beneficios empresariales crecen, pero no los salarios y que los pensionistas están perdiendo ya poder adquisitivo. Advierten al Gobierno de que no habrá acuerdo si las pensiones no suben lo mismo que los precios y a la patronal, con quien están rotas las negociaciones, que es obligado recoger subidas salariales, que vayan más allá de la orquilla del 0 al 2%, en los convenios coletivos. Están dispuestos a llegar a la huelga general si fuera necesario pero, por ahora, anuncian que las protestas se intensificarán todo lo que sea necesario y, aseguran, que cambiar la situación depende de la movilización en la calle.