La rentabilidad de las pymes repunta en 2016, según un estudio de los registradores

La rentabilidad de las pymes mejoró en 2016, dando continuidad a la recuperación empresarial iniciada en 2013, aunque lo hizo con menos intensidad, según un estudio publicado este lunes por el Colegio de Registradores.

Sin embargo, en la composición de ese empleo, fijo y no fijo, en el avance de 2016 con relación al ejercicio 2015, se aprecia que la caída de empleo fijo con relación al año anterior no se compensa con el aumento de empleo no fijo, situación que sí se venía produciendo habitualmente en anteriores ejercicios para casi todos los tamaños de pymes.