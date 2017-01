El Senado rechaza abrir un debate sobre los deberes escolares

Y además... El debate sobre los deberes escolares llega al Senado de la mano de Unidos Podemos

La iniciativa no ha salido adelante por los votos en contra del PP, Grupo Vasco y la antigua Convergència, mientras que PSOE, Ciudadanos y ERC han votado a favor.

La iniciativa, defendida por la senadora de la formación morada Pilar Lima, también instaba a la realización, "en caso de verse conveniente", de un plan de racionalización de deberes escolares a aplicar en las comunidades autónomas, al que se atengan tanto los docentes de los centros educativos como las familias.

España es el quinto país que más deberes pone de la OCDE, según advierte Podemos en esta moción, donde recuerda que las tareas extraescolarees "son una carga" para los alumnos con desventajas socioeconómicas al no contar con un "lugar tranquilo" donde realizarlas ni con la ayuda de sus padres.

"¿DEBERES O MASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES?"

Por su parte, la senadora del PP María José Martín ha preguntado si el problema con el que se encuentran los niños tras la jornada escolar son los deberes o la "masificación de las actividades extraescolares" y ha rechazado que se exija la eliminación de las tareas sin reconocer la autonomía de los centros educativos ni la libertad de cátedra.

"Hablan de los negativo de los deberes para los niños, pero también hay cosas positivas y que influyen en el aprendizaje de los niños. No se puede cuestionar los beneficios de los deberes: Ayudan a adquirir hábitos de responsabilidad en los niños de Primaria", ha defendido la senadora 'popular'.

Para la portavoz del PNV María Eugenia Iparragirre, el debate de los deberes "tiene que ir mucho más allá" de lo que planteaba Podemos en su moción y ha subrayado el papel del docente "como responsable y principal conocedor de la educación". Asimismo, ha abogado por la autonomía de los centros y por la diversidad de los modelos educativos dentro del mismo sistema.

PROPUESTA "EXTEMPORÁNEA" PARA EL PSOE

Desde el Grupo Socialista, el senador José Fernández Blanco, cuyo grupo ha respaldado la iniciativa de Unidos Podemos, la ha calificado, no obstante, de "extemporánea", pues su grupo ya presentó una proposición no de ley sobre el mismo tema en el Congreso de los Diputados el pasado 14 de octubre, que salió adelante con el voto en contra del PP.

A su juicio, los deberes no pueden servir para "distinguir escuelas, profesores y centros" y ha apostado por generar el debate en torno a este asunto en el marco de una nueva ley educativa, que "debe ir más lejos que el de deberes si o no". Asimismo, ha subrayado que hay que reconocer el tiempo libre de los escolares y que los deberes sólo tienen que ser un "complemento" y su calidad no dependa de su situación socioeconómica.

Para la senadora de ERC, Mirella Cortés, estas tareas son una "mala experiencia" para los padres y madres y un motivo más de "enfrentamiento" con sus hijos. "Todo son obligaciones, como la de obligar a los hijos a hacer deberes, valga la redundancia", ha subrayado Cortés, que ha defendido el tiempo libre de los alumnos para jugar, acompañar a los padres a hacer la compra o visitar a los abuelos: "Todo esto también es aprendizaje".

En la misma comisión del Senado se han rechazado tres mociones para instar al Gobierno a derogar y paralizar la LOMCE y otra de Unidos Podemos en defensa de la enseñanza "pública y de calidad", que implica la reducción paulatina de los conciertos hasta su eliminación, tal y como ha defendido la senadora Lima.

REPROCHES SOBRE LA AUSENCIA DE PUIGDEMONT

Asimismo, el PP ha tumbado una iniciativa de la antigua Convergència de sobre el traspaso a la Generalitat de Cataluña de las competencias de gestión de las becas universitarias y ayudas concedidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Tanto el senador del PP como la socialista han reprochado a los catalanes que este asunto lo podía haber abordado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la Conferencia de Presidentes a la que decidió no asistir.

"Para llegar a acuerdos hay que sentarse y, últimamente, el señor Puigdemont no tiene voluntad de hacerlo no viniendo a la Conferencia de Presidentes del Senado. ¿Esta es la voluntad que ustedes tienen para defender sus problemas? ¿No sentarse en los foros adecuados?", ha preguntado el 'popular'.