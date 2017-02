1 de cada 4 españoles se considera sedentario

¿Somos un país sedentario o deportista? Aunque el furor por el running y la vida sana se haya impuesto en nuestro día a día, son muchos los españoles que aseguran no realizar ningún tipo de deporte.

Rexona ha realizado el primer Barómetro sobre el Movimiento de España con el objetivo de estudiar los hábitos y tendencias de movimiento de los españoles en un contexto en el que la alarma mundial por la falta de actividad física ha llegado a posicionar al sedentarismo como una de las causas de riesgo de muerte prematura.

Según la OMS al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud. Este informe está avalado por Patricia Ramírez, psicóloga especializada en salud y deporte, y por Juanjo Rodríguez, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y conocido como "el entrenador de las famosas".

Según los datos que se desprenden del primer barómetro sobre el Movimiento de España un 25% de los españoles se considera sedentario. Según Juanjo Rodríguez, experto en deporte y personal trainer, los españoles se mueven, pero de forma discontinua y con matices. "Los españoles se mueven porque tienen obligaciones que realizar y porque saben que moverse y estar activo es bueno para la salud. Por eso buscan una actividad que no les supone un gran esfuerzo, como salir andar. Pero la mayoría de las personas activas no cogen un ritmo adecuado de manera que el cuerpo tendrá pocos beneficios y ese movimiento, no acaba siendo beneficioso para la salud".

Los expertos consultados justifican este alarmante sedentarismo, entre los resultados hay que destacar que 8 de cada 10 españoles concentra su actividad física en caminar y realizar movimientos rutinarios. Para el 60% son considerados como una forma de hacer ejercicio físico, suficientes para descartar llevar una vida sedentaria.

¿LAS TAREAS DOMÉSTICAS SON PARTE DE LA ACTIVIDAD FÍSICA?

El estudio realizado por Rexona deja muy claro que durante la semana los españoles concentran casi toda su actividad física en los movimientos rutinarios, que para el 60% son considerados como una actividad física por sí mismos. En este caso, nos encontramos de nuevo ante una polarización según sexos, ya que 70% de las mujeres considera las actividades diarias como ejercicio, frente al 55% de los hombres. Y es aquí donde encontramos una polémica en la tipificación de las tareas domésticas, ya que la mitad de los españoles se posiciona a favor de considerarlas ejercicio físico y la otra mitad en contra. Las mujeres son las que más a favor están que sean consideradas como ejercicio físico.

EL 80% DE LOS ESPAÑOLES AFIRMA QUE PASA SENTADO MÁS DE 8 HORAS AL DÍA

Aunque la media se sitúa en 6 horas se debe tener en cuenta el hecho que el fomento de la actividad física en el trabajo parece ser una cuenta pendiente, ya que 7 de cada 10 españoles considera que las empresas no incentivan la actividad física. Incluso los encuestados van más allá y un 68% afirma que el sedentarismo baja la productividad.

SALUD Y TRABAJO, PRINCIPALES CAUSAS DE LA VIDA SEDENTARIA DE LOS ESPAÑOLES

Más del 75% de los españoles afirman que la salud es el motivo principal por el que realizan ejercicio, siendo los otros motivos considerados como menos importantes.

Uno de los comentarios de Juanjo, respecto la vida laboral y la actividad física es que "se debería cambiar la filosofía, dando facilidades para que los empleados estén más activos durante su jornada laboral. El deporte es igual de importante para el cuerpo que para la mente".

EL 90% DE LOS ESPAÑOLES MEJORA SU AUTOESTIMA CON EL DEPORTE

El movimiento es una actividad que afecta no sólo al aspecto físico de las personas, sino que tiene una influencia directa en su estado de ánimo, percepciones y sentimientos hacia sí mismos y los demás. Según se desprende del estudio de Rexona, 9 de cada 10 españoles creen que la actividad física mejora el estado de ánimo y la autoestima.

Además, el cambio de valores y la filosofía relacionada con tener tiempo para uno mismo y cuidarse está en auge. Practicar deporte permite controlar tu peso, tener una piel más elástica y con ello verte mejor físicamente. La imagen que tenemos nos condiciona a la hora de relacionarnos, con lo que sentirnos bien físicamente permitirá sentirnos más seguros y confiados. Y esto alimenta la autoestima.