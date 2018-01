Un ginecólogo español alerta sobre el riesgo de dar a luz en casa y enciende Twitter

El doctor Calleja explicaba que acababa de atender una hemorragia obstétrica por atonía uterina tras un parto. "He consumido un año de vida en ese rato. Para mi ya ha empezado 2019. Por favor, NO DEIS A LUZ EN CASA. Un parto puede convertirse en una urgencia en minutos", escribía en Twitter.

Acabo de atender una #hemorragia obstétrica por atonía uterina tras un parto. He consumido un año de vida en ese rato. Para mi ya ha empezado 2019. Por favor, NO DEIS A LUZ EN CASA. Un parto puede convertirse en una urgencia en minutos.

En sucesivos mensajes, el ginecólogo afirmaba que: "Me voy a casa ya. El parto ha sido a las 14.55. Si hubierais sentido el abrazo que me ha dado el marido entenderíais que está agradecido. Y se acordará de este 1 de enero. Y posiblemente de mi. Pero eso es lo de menos. Me voy agotado pero muy feliz".