Los Deportes, con J.J. Santos

Cristiano Ronaldo recibe el premio 'The Best' otorgado por la FIFA después de que separase su camino del Balón de Oro, que también fue para el luso en lo que es ya el mejor año en su carrera; El Real Madrid se erige como gran protagonista de la gala porque además del premio a Cristiano, acaparó otros cinco galardones dentro del once ideal de la FIFA; El entrenamiento del Barça, ausente de última hora en la gala; Los gestos de Piqué dirigidos al lugar donde se encontraba Tebas en la grada, en un reproche por el arbitraje... Toda la información deportiva con J.J. Santos.