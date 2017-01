Investigan la muerte de un actor durante el rodaje de un videoclip en Brisbane, Australia

Las fuerzas de seguridad han informado de que el incidente tuvo lugar sobre las 2 del mediodía en el local Brooklyn Standard, según ha publicado la cadena de televisión australiana ABC, que ha señalado que todo apunta a que el hombre murió de forma accidental.

"Durante el rodaje de esa escena se utilizaron varias armas", ha manifestado el inspector de la Policía de Queensland Tom Armitt. "Como resultado del uso de esas armas uno de los actores ha resultado mortalmente herido en el pecho", ha añadido.

Armitt ha indicado que "la Policía ha iniciado una investigación criminal" dado que "se desconocen las causas del incidente". El grupo de música australiano ha confirmado la muerte del joven a través de un comunicado.

