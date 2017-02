Detienen a "Miss Veneno", la mujer relacionada con la muerte del medio hermano del líder norcoreano

Los medios de comunicación surcoreanos, ávidos de explotar todo lo que viene, real o imaginado, más allá del paralelo 38, ya la han bautizado como Miss Veneno. Una joven de 28 años, que según Corea del Sur es una agente secreta, con pasaporte vietnamita, aspecto de joven fashion a la asiática, que esconde su arma y que escapa después de haber atacado mortalmente a Kim Jong nam.



Al parecer, usó un spray o un pañuelo impregnado con líquido para taparle la boca. Kim Jong nam se sintió mal y pidió ayuda pero murió enseguida. Es el rocambolesco complot, que según los servicios secretos de Corea del Sur, ha sido bien planificado por el hérmético régimen de Pyongyang. Cuentan que el actual líder (al que hemos visto impasible en las celebraciones del 75 aniversario del nacimiento de su padre, el fallecido Kim Jong Il) le tenía ganas a su desertor hermanastro, que había criticado el sistema de comunismo hereditario de su país.

De momento en el hostpital donde está el cuerpo se ha presentado el embajador de Corea del Norte para reclamar el cadáver aúnque no se lo entregarán hasta que no se concluya la autopsia que todavía no se ha dado a conocer.

La sensacional historia tiene todos los ingredientes de los grandes hits norcoreanos: espionaje, asesinato y un clima de clásica purga familiar en un régimen totalitario único.