Trump elige a "periodistas amigos" y tilda de "falsos" a los que le critican

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no oculta su animadversión hacia algunos de los grandes medios norteamericanos y, en una tensa rueda de prensa de más de una hora, no ha dudado en elegir a "periodistas amigos" o aplaudir las preguntas que él consideraba buenas. Antes y después de las elecciones que le llevaron al Despacho Oval, Trump se ha caracterizado por hablar bien sólo de los medios que alaban sus políticas, mientras que para el resto --la gran mayoría-- ha solido reservar calificativos como "deshonestos" y "falsos".

Durante más de una hora, y con la Casa Blanca como escenario, Trump ha vuelto a dar muestra de una animadversión que, según ha alegado, no tiene nada que ver con la libertad deprensa. El presidente ha subrayado la necesidad de que haya "buenos periodistas" como contraposición a los que difunden "noticias falsas". Trump ha criticado abiertamente a 'The New York Times' y la CNN, dos de los medios que han divulgado en las últimas semanas informaciones de fuentes anónimas en las que se aluden, entre otras cuestiones, a las supuestas relaciones entre los miembros de la actual Administración norteamericana y el Gobierno de Rusia.