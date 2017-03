Abatido a tiros un hombre tras robar el arma a un militar en París Orly

"Operación policial en curso. No crucen el perímetro de seguridad, y sigan las instrucciones", ha informado en Twitter la Policía Nacional francesa.

"Recomendamos que se abstengan de entrar en las instalaciones del aeropuerto", ha añadido la nota de aviso policial colgada en las redes sociales.

Según la cadena BFM TV, el incidente habría comenzado cuando un hombre intentó apropiarse del arma de un militar que se encargaba de tareas de vigilancia en el aeropuerto y procedió a dirigirse a un McDonald's cuando recibió los disparos de un agente de la Policía aduanera. El presunto asaltante habría recibido un disparo y habría fallecido, según informa 'Le Monde'.

Foto: @afnay / Instagram

Según informa Flightradar, los vuelos han sido desviados al aeropuerto Charles de Gaulle y el tráfico aéreo ha sido suspendido.

After an earlier shooting incident at Paris Orly Airport, flights are now diverting to Charles de Gaulle Airport pic.twitter.com/funrw82Wyc

El aeropuerto informa de la situación y recomienda que no se acuda a las instalaciones. Además, se ha ordenado a los pasajeros que permanezcan en los aviones que aguardaban el despegue.

#Orly #airport On going special operations led by the #Police. We advise passengers & families not to come to the airport. #en