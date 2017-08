Mahmud Abbas critica la falta de posicionamiento de Trump en el conflicto con Israel

El presidente de Palestina, Mahmud Abbas, ha declarado estar decepcionado con la imprecisión del presidente de Estados Unidos, sus reticencias a la hora de hacer pública su postura ante el conflicto con Israel y su confusa actitud al respecto.

"Me he reunido con los enviados de Trump unas veinte veces desde el principio de su mandato como presidente de Estados Unidos. En cada ocasión me insistieron repetidamente en lo mucho que creen y lo muy comprometidos que están con una solución entre los dos estados y con un alto en la construcción de asentamientos israelíes" ha dicho Abbas, según ha informado la agencia de noticias rusa Ria Novosti.

"Les he pedido que digan lo mismo a (el primer ministro israelí) Netanyahu, pero no lo hacen. Me dicen que lo van a considerar pero después no me confirman que lo hayan hecho", ha resaltado y considera que en la administración estadounidense reina el "caos" en lo tocante al proceso de paz con Israel. Una delegación presidida por el consejero y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, tiene previsto llegar a Ramala el próximo jueves.