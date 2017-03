May destaca el "decisivo papel" que jugó McGuinness para pacificar Irlanda del Norte

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha destacado el "decisivo papel" que Martin Mcguinness, ex comandante del IRA y también ex viceministro principal de Irlanda del Norte, jugó para pacificar la región británica.

"Aunque nunca podré perdonar el camino que tomó en la primera parte de su vida, Martin McGuinness jugó en último término un papel decisivo para sacar al movimiento republicano de la violencia", ha dicho la jefa de Gobierno en un comunicado. May ha enfatizado que, con esta importante decisión, McGuinness "hizo una contribución histórica al extraordinario viaje que Irlanda del Norte emprendió desde el conflicto armado hasta la paz", que culminó con los Acuerdos de Viernes Santo. McGuinness ha muerto en la madrugada de este martes en su localidad natal, Derry, a los 66 años de edad a causa de una afección cardiaca que el pasado enero le obligó a retirarse de la política, tras casi dos décadas.