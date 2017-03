La OTAN avisa de que este año será "desafiante" y pide desplegar "varios miles" de soldados más

El número de milicianos del Estado Islámico se ha reducido a unos 700 frente a los entre 2.000 y 3.000 que tenían hace un año en Afganistán

El portavoz de la operación de la OTAN para entrenar, asesorar y asistir a las fuerzas afganas 'Resolute Support', general de Brigada, Charles Cleveland, ha alertado de que este año será "desafiante" en Afganistán y ha reconocido que al comandante de la operación, general estadounidense John Nicholson, le gustaría contar con "varios miles más" de soldados sobre el terreno.

"Le gustaría tener, como ha dicho, varios miles más. Hay un componente OTAN y un componente de Estados Unidos", ha explicado en una videoconferencia desde Kabul el portavoz de la operación de la OTAN, que cuenta con unos 13.000 militares.

Ha precisado que la misión de la OTAN actual "no cambiará" y se seguirá limitando a "entrenar, asesorar y asistir" a las fuerzas afganas y que "Estados Unidos seguirá llevando a cabo operaciones antiterroristas" pero el refuerzo militar les permitiría "reforzar" la capacidad de entrenamiento, asesoramiento y asistencia y desplegar equipos "expedicionarios" en las zonas donde sea necesario si hay un repunte de la violencia.

"No son posiciones permanentes. Son despliegues temporales, pero la idea detrás de esto es tener la capacidad, según necesitemos, para poder desplegar paquetes expedicionarios de asesoramiento o apoyo a unidades afganas mientras se enfrentan a varios desafíos", ha precisado.

Cleveland ha recordado el refuerzo temporal de unos 200 militares de fuerzas expedicionarias de la OTAN liderado por Italia en enero cuando repuntó la violencia en Farah, en el oeste del país, para "asistir" a las fuerzas afganas y ayudarlas a "derrotar a los talibán y expulsarles de la zona", recordando que el despliegue de fuerzas adicionales se dio "muy rápido" y tras una semana regresado a Heart.

Cleveland ha reconocido que el 2017 "va a ser un año desafiante" y espera que los combates se reanuden "pronto" con la llegada de la primavera, aunque se ha mostrado "precavidamente optimista" tras recordar que las fuerzas afganas han logrado impedir el gran objetivo de los talibán el año pasado de hacerse con el control de alguna capital de provincia, algo que intentaron en ocho ocasiones. Y ha explicado que esperan que los talibán centren sus esfuerzos en el sur, en la provincia de Helmand, para proteger la producción del opio, que es su principal fuente de financiación y ha crecido.

LUCHA "EFICAZ" CONTRA ESTADO ISLÁMICO

También ha puesto en valor la lucha "eficaz" en el último año contra el Estado Islámico sobre el terreno, cuyos efectivos se han reducido en un año de "entre 2.000 y 3.000" efectivos presentes en once distritos a "aproximadamente unos 700" en tres distritos. El Estado Islámico, el 70% de cuyos miembro son antiguos talibán paquistaníes, están presentes en el sur de la provincia de Nangarhar y tienen una presencia "pequeña" en Kunar y no tienen presencia en el norte del país, a pesar de las informaciones de los medios en este sentido, según su Inteligencia.

Respecto al objetivo del comandante de la operación de la OTAN y de las fuerzas estadounidenses de Afganistán de erradicar este año al Estado Islámico del país, Cleveland ha admitido que no se puede garantizar que ocurra "a finales del año", pese al "progreso constante" de las fuerzas afganas para liberar el territorio bajo su control y "capturar o matar al máximo" de sus milicianos. "No estoy seguro", ha dicho.

El portavoz también ha dejado claro que ni las fuerzas de la operación de la OTAN ni las estadounidenses llevan a cabo "ninguna detención", algo que hacen exclusivamente las autoridades afganas, al ser preguntado si ha habido algún cambio en las prácticas de detención e interrogatorio sobre el terreno tras la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, que llegó a defender que la tortura funciona.

"No, no hay ningún cambio de las autoridades de Estados Unidos respecto a la detención. No llevamos a cabo ninguna detención, exploración o interrogación", ha remachado, precisando que las fuerzas estadounidenses que participan en operaciones antiterroristas "tampoco" llevan a cabo las detenciones.

El portavoz de la operación ha advertido de que "cualquier esfuerzo de los rusos de dar una sobrelegitimación a los talibán son contraproductivos y minan al Gobierno afgano", que es el que debe estar al frente del proceso de reconciliación y ha avisado de que "algunos miembro talibán han llegado a la conclusión de que no van a ganar militarmente".

"Y si no se reconcilian, su destino será el mismo que el del mulá (Abdul) Salam", ha avisado, confirmando que el líder de los talibán en Kunduz, murió en un ataque aéreo el fin de semana.

ATENTADOS EN KABUL

El portavoz ha condenado sendos ataques terroristas "indiscriminados" perpetrados este miércoles en dos puntos de Kabul contra un cuartel de la Policía y otra oficina de la inteligencia afgana, que ya han sido reivindicados por los talibán y que han dejado "algunos civiles muertos" y "al menos 35 heridos", aunque todavía no tienen todos los datos de lo ocurrido.

Cleveland ha dejado claro que los atentados sólo harán que la OTAN "reafirme" su compromiso y "redoblar" sus esfuerzos para ayudar a las fuerzas afganas a poder proteger su país.

Uno de los ataques ha sido perpetrado con un coche bomba que ha estallado cerca de un cuartel policial en el oeste de Kabul, según la versión ofrecida por el Ministerio del Interior. Tras la deflagración, varios milicianos han abierto fuego contra las fuerzas de seguridad.

El tiroteo en el cuartel de la Policía, cercano a una academia militar, se ha prolongado durante horas, con varios milicianos atrincherados dentro del cuartel. Najib Danesh, portavoz del Ministerio del Interior, ha afirmado que el ataque ha sido neutralizado a última hora de la tarde y que las fuerzas de seguridad están inspeccionando la zona.

En el otro atentado coordinado, los talibán han atacado una oficina de la Dirección Nacional de Seguridad (NDS, la agencia de Inteligencia afgana) situada en la periferia oriental de Kabul. Un responsable del Ejército ha dicho que el ataque ha sido rápidamente neutralizado por las fuerzas de seguridad.