El PMA alerta de las condiciones extremas que sufren más de 750.000 personas en el oeste de Mosul

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha alertado sobre la grave situación humanitaria a la que se enfrentan miles de familias en el oeste de Mosul, donde más de 750.000 personas viven en condiciones extremas.

"La situación es increíble", ha informado un hombre al PMA desde el interior de la ciudad. "No hay comida, no hay agua potable, no hay gas para la calefacción, no hay medicinas y no hay servicios", ha añadido.

Debido al aumento de los combates, las personas tienen miedo de abandonar sus hogares, lo que les dificulta encontrar alimentos de primera necesidad, según ha informado en un comunicado el PMA.

"Algunas familias nos han dicho que el precio de los alimentos ha subido de manera drástica. En casos extremos, las personas no pueden ni siquiera acceder a los alimentos", ha asegurado la directora y representante del PMA en Irak, Sally Haydock.

Haydock ha realizado un llamamiento a todas las partes del conflicto para que "faciliten el acceso humanitario inmmediato" y poder llegar a todos los iraquíes que necesitan ayuda.