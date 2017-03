El Parlamento escocés suspende el debate sobre el referéndum tras el incidente de Londres

El Parlamento escocés (Holyrood) ha suspendido el debate de este miércoles, en el que se iba a votar una moción para reclamar un nuevo referéndum independentista, después de que varias personas resultasen heridas por un posible ataque junto a la sede parlamentaria de Londres.

El presidente del Holyrood, Ken Macintosh, ha paralizado el pleno tras el incidente de Londres, investigado como un supuesto ataque terrorista. Macintosh se ha limitado a decir que el debate se reanudará en otro momento, según informa la radiotelevisión pública BBC.

El Parlamento escocés inició el martes un pleno de dos días centrado en el hipotético segundo referéndum independentista. El Gobierno de Nicola Sturgeon aspira a convocar una consulta similar a la de septiembre de 2014 a finales de 2018 o principios de 2019.

El Ejecutivo central, dirigido por Theresa May, ya ha dejado claro que no permitirá a medio plazo este nuevo referéndum y ha negado que exista algún tipo de urgencia por la salida de Reino Unido de la UE, ya que, independiente o no, Escocia también se quedará fuera del bloque comunitario.