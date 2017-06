Putin niega que Rusia interfiriera en elecciones en EEUU y que tenga información comprometedora sobre Trump

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha negado nuevamente que Moscú interfiriera en las elecciones presidenciales celebradas en 2016 en Estados Unidos, en las que se impuso Donald Trump, rechazando además que tenga información comprometedora sobre su homólogo estadounidense.

"Las direcciones IP pueden ser inventadas. Un niño puede hacer eso. Su hija menor puede hacer eso. Eso no es una prueba", ha dicho, en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense NBC.

"No lo hicimos. Poned fin a esto", ha recalcado, achacando la situación a "polémicas políticas internas" y reiterando que "no hay pruebas específicas, sino acusaciones y conclusiones basadas en estas acusaciones".

"A cada acción siempre se opone una reacción igual", ha sostenido, agregado que "de nuevo, ni siquiera es necesario para Rusia hacer eso". "Los presidentes van y vienen, en incluso los partidos en el poder cambian, pero la dirección política principal no cambia", ha argumentado.

"No tendría sentido para nosotros interferir", ha manifestado, resaltando que, si bien Rusia tiene preferencias de cara a unas elecciones, únicamente reacciona ante la "dirección política" que Washington parece haber adoptado.

"¿Teníamos una relación especial con él? No teníamos ningún tipo de relación. Hubo un tiempo en el que solía venir a Moscú, pero no me reuní con él. Nos visitan muchos estadounidenses", ha defendido.