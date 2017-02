Sale del hospital tras 15 días ingresado el joven que denunció haber sido violado por un policía en Francia

El joven francés que denunció haber sido agredido por parte de cuatro policías, uno de ellos quien le habría introducido la porra en el ano, ha salido del hospital Robert-Ballanger, donde llevaba hospitalizado desde que tuvo lugar la agresión, el pasado 2 de febrero.

Théo, de 21 años --hasta ahora los medios franceses aseguraba que tenía 22 años-- denunció que durante un registro llevado a cabo por cuatro agentes uno de los agentes le introdujo su porra en el ano.

"Me pidieron que pusiera las manos en la espalda y, esposado, me pidieron que me sentara. Me lanzaron gas lacrimógeno y me golpearon, y al sentarme sentí un terrible dolor en el trasero", explicó, según las declaraciones a las que ha tenido acceso la cadena de televisión BMFTV.

Después de 15 días internado en el centro hospitalario, ubicado en la misma localidad donde tuvo lugar la agresión, Aulnay-sous-Bois, a unos 40 kilómetros al noreste de París, los equipos médicos le han prescrito 60 días de incapacidad temporal laboral, según ha informado el diario 'Le Parisien'.

Tras salir del hospital, en torno a las 17.00 horas del jueves, Théo ha agradecido "a Dios" por haber "salido del hospital sobre las dos piernas" a través de un comentario publicado en su página de Facebook.

"Entré en silla de ruedas y en muy mal estado", ha explicado, en un vídeo que acompañaba a su comentario. "La herida todavía no se ha curado (...). Me han dicho que tenía que permanecer otros diez días (en el hospital), pero no he querido aceptar porque no sé si habría aguantado psicológicamente", ha añadido.

La semana pasada, el propio presidente de Francia, François Hollande, le hizo una visita al hospital, desde donde aseguró que "Théo ha reaccionado con dignidad y responsabilidad. Hace falta confiar en la Justicia. Llegará hasta el final", señaló el mandatario a través de la cuenta oficial del Elíseo de la red social Twitter.

Desde la agresión, se han llevado a cabo protestas en diferentes puntos del país, principalmente en los alrededores de la capital y en el propio París, que se han saldado con cerca de 200 detenciones.

Tras conocerse el caso de Théo, otro joven, éste identificado como Mohamed K., de 22 años, ha explicado al diario 'L'Obs' que el pasado 26 de enero fue víctima de una agresión llevada a cabo por, al menos, uno de los policías que agredieron a Théo, en particular, el que utilizó la porra.

La semana pasada la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), el organismo responsable de supervisar a la Policía francesa, concluyó en su primer informe sobre el joven que "no hubo violación".