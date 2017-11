El Supremo de Chile ratifica la obligación del Estado de indemnizar a las víctimas del tsunami de 2010

El Tribunal Supremo de Chile ha ratificado este viernes el fallo que condena al Estado a indemnizar a las familias de 20 víctimas del tsunami que el 27 de febrero de 2010 arrasó la costa central del país suramericano dejando más de 500 muertos.

"Si bien es efectivo que, en general, cualquiera persona (...) pudiera no haber reaccionado en la forma que correspondía frente a la eventualidad de un maremoto, no es menos cierto que, al contrario de lo que señala la parte demandada, ello no resulta aplicable a las autoridades", ha establecido el alto tribunal.