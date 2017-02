El Supremo de Pakistán absuelve a un hombre que llevaba casi cinco años en prisión acusado de blasfemia

El Tribunal Supremo de Pakistán ha absuelto este lunes a un hombre que llevaba casi cinco años en prisión acusado de blasfemia por presuntamente profanar un Corán.

El juez Asif Said Josa, parte del equipo de tres miembros del Supremo que ha tratado el caso, ha argumentado que "el acusado no debió ser castigado", afirmando que "las acusaciones contra él no están contempladas por las leyes de blasfemia".

Asimismo, Josa ha recalcado que las acusaciones no fueron demostradas y que no había pruebas reales para respaldarlas, según ha informado el diario paquistaní 'Dawn'.

El acusado, Juda Bux, fue detenido en la localidad de Nasirabad, ubicada en la provincia de Balochistán (oeste), por supuestamente quemar varias páginas del Corán y tirarlas a una alcantarilla.

Los procesos judiciales por blasfemia son relativamente frecuentes en Pakistán, país en el que además se han registrado varios linchamientos de personas acusadas de estos actos.