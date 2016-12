Trump desea un feliz año nuevo a todos, "incluidos mis muchos enemigos"

"Feliz año nuevo a todos, incluidos mis muchos enemigos y aquellos que han se han enfrentado a mí y han perdido tan claramente que ahora no saben qué hacer. ¡Amor!", apunta el magnate en @realDonaldTrump.

Está previsto que Trump tome posesión como presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero tras su victoria en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre en las que se impuso a su rival, la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton.

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!