64 miembros del coro del Ejército Rojo, entre los fallecidos en el accidente de avión ruso

La aeronave, un Tupolev Tu-154, que viajaba a Siria, desapareció de los radares minutos después de despegar del aeropuerto Álder de la ciudad de Sochi al sur de Rusia a las 05:20 [hora local, 02:20 GMT]. Los restos del Tu-154 han sido encontrados a 1.500 metros de la costa en la región de Sochi.

Sin supervivientes

El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha confirmado que no hay supervivientes en el siniestro del avión militar que se ha estrellado cerca de la localidad de Sochi con 93 personas a bordo. "La zona del siniestro del avión Tu-154 ha quedado delimitada. No se han visto supervivientes", ha asegurado en un comunicado el ministro.

Putin encarga una investigación

El presidente del país, Vladimir Putin, ha ordenado al primer ministro, Dimitri Medvedev, que abra y lidere una investigación para aclarar las causas del siniestro. El avión se ha estrellado poco después de haber despegado desde Sochi, donde había realizado escala para dirigirse a la base rusa de Latakia, en Siria.

A bordo del avión viajaban los integrantes del coro militar ruso Alexandrov, acompañados por varios periodistas y por una conocida activista y médico rusa. El coro tenía previsto interpretar sus melodías para los militares destinados en Latakia en la celebración de fin de año.

Lista de fallecidos

El Ministerio de Defensa ruso ha hecho pública la lista en la que figuran 64 miembros del Ensamble Aleksándrov, conocido por sus giras en el extranjero bajo el nombre de coro del Ejército Rojo, ocho militares, entre ellos el director del Ensamble Valeri Khakhilov, ocho miembros de la tripulación, nueve periodistas, dos altos cargos civiles y la responsable de una organización caritativa muy conocida en Rusia, Elizavéta Glinka.

Las cadenas de televisión públicas Pervy Kanal, NTV y Zvezda informaron tener cada una a tres empleados a bordo.

Journalist on board plane that crashed off Sochi took a photo of the aircraft shortly before take-off https://t.co/L35b6nElhK pic.twitter.com/GBmGSTsPCD