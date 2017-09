Salvan a una joven india que intentó suicidarse por el juego de la ballena azul

La joven tenía tatuado en el brazo una ballena, propio de quienes participan en este siniestro juego relacionado con la muerte de más de un centenar de adolescentes en todo el mundo.El juego online consta de 50 pruebas, cada cual más absurda y peligrosa, que pone a prueba a sus participantes. La última de ellas suele inducir al suicidio. Esta joven india de 17 años ha explicado a la policía, según informa el diario Daily Mail que, le hicieron creer que si no se tiraba desde el acantilado su madre moriría.La joven fue rescatada del lago después de tirarse desde lo alto de un acantilado en Jodhpur, Rajasthan. Los padres habían denunciado su desaparición el pasado lunes cuando no regresó a casa. Un vigilante de un parque la vio cerca del lago llorando y se dio cuenta de que iba a tirarse. Fue este testigo quien avisó a la policía, cuenta la cadena india NDTV “Corrí detrás de ella e intenté detenerla. Comencé a hablar con ella y le pregunté cuál era el problema y me dijo mi madre va a morir", ha contado el vigilante. Cuando la adolescente saltó, la policía había llegado a la escena y pudo sacarla del agua.