La mayoría absoluta parece cada vez más lejana para May tras las últimas encuestas

La mayoría absoluta que buscaba la primera ministra, Theresa May, cuando convocó elecciones anticipadas de cara a fortalecer su posición para la negociación del Brexit con Bruselas parece cada vez más lejana y los sondeos apuntan a que los laboristas se sitúan cada vez más cerca del Partido Conservador de May. Las elecciones son el próximo jueves, 8 de junio.

Mientras, este sábado la primera ministra May ha tenido que corregir a su ministro de Defensa, Michael Fallon, quien ha asegurado que no habrá subida de impuestos para quienes más ganan.

Fallon ha afirmado en declaraciones a 'The Daily Telegraph' que el Partido conservador no incrementará la tributación del tramo más alto para diferenciarse de la propuesta de reforma fiscal del Partido Laborista. "No estamos para castigar a la gente por que les vaya bien. Al contrario, queremos que la gente mantenga sus ganancias", ha argumentado. "La única forma de asegurarse de que no habrá subida de impuestos es votar conservador", ha apostillado.