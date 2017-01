El primer ministro de Nueva Gales del Sur se retira de la política sin previo aviso

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Mike Baird, ha anunciado este jueves que abandona la política para pasar más tiempo con su familia.

"He decidido que es el mejor momento para que ceder el testigo a un nuevo primer ministro", ha indicado en un comunicado publicado este jueves. En el documento, Baird, de sólo 49 años, ha recordado que cuando asumió el cargo dejó claro que estaba en la política "para marcar la diferencia y luego abandonarla".

"Después de diez años dedicado a la vida pública, ese momento ha llegado", ha añadido. Si bien en el texto ha reflejado los logros conseguidos durante su mandato, no ha detallado las razones por las que abandonaba el cargo.

No obstante, poco después ha publicado una alocución en la que explica que recientemente ha ido notando cada vez más los costes personales que la vida pública le ha supuesto.

"Mi padre, mi madre y mi hermana se enfrentan a un importante desafío de salud y, para ser honesto, a veces me he sentido mal por no haber sido capaz de pasar el tiempo con ellos que debería", ha explicado.

El padre de Baird ha sido intervenido recientemente a corazón abierto, mientras que su madre sufre distrofia muscular y su hermana, la periodista Julia Baird, se está sometiendo a un tratamiento de quimioterapia.