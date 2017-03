El ministro británico de Exteriores advierte de que el ataque junto al Parlamento "no será el último"

El ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, ha advertido este martes de que el ataque que ha tenido lugar junto al Parlamento de Reino Unido y que ha dejado cuatro muertos --además del autor-- y unos 40 heridos "no será el último" que golpee a Londres.

En un breve comunicado publicado a través de sus redes sociales, Johnson ha calificado el incidente de "desgarrador" y ha recordado que éste "no ha sido el primer ataque contra Londres o contra el Parlamento". "Y tampoco será el último, pero nuestros valores prevalecerán", ha agregado.

En este contexto, el jefe de la diplomacia británica ha agradecido a los países de todo el mundo que están mostrando su solidaridad por los británicos tras el ataque. "Esta es una lucha en la que estamos todos juntos", ha concluido.

Al menos cinco personas han muerto, incluido del autor del atentado, y 40 han resultado heridas después de que un hombre atropellara con su coche a varias personas en el puente de Westminster para acabar empotrándolo contra la valla del recinto parlamentario.

Una vez allí, ha intentado entrar a pie armado con un cuchillo, pero ha sido abatido por la Policía.

La primera ministra, Theresa May, ha comparecido brevemente ante los medios de comunicación para aclarar el relato de lo que no ha dudado en calificar de "ataque terrorista", si bien ha subrayado que "los detalles completos" no se conocerán hasta que las investigaciones avancen.