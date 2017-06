La mujer de uno de los terroristas: "no dejaba a su hija ver la TV por si se volvía gay"

El terrorista del puente de Londres, Rachid Redouane, intentó prohibir a su hija pequeña ver la televisión para que no se hiciese homosexual. Además, también impidió a Amina, de tan sólo un año de edad, ir a clases de baile. De esta forma Rachid tenía controlada a su familia.

Ella terminó por cansarse de su homofobia y de sus puntos de vista islamistas extremos . Estaba harta de sus creencias estrictas. Según declaró a The Sun, "nunca iba a convertirme al Islam. No hay manera de que lo hiciera".

Cuenta que nunca estaba de acuerdo con lo que él quería y, por supuesto, él prohibía a Amina comer cerdo o ir a clases de baile. Además, no la dejaba ver la televisión

Los terroristas Khuram Butt, de 27 años, Rachid Redouane, de 30, y Youssef Zaghba, de 22, fueron disparados mortalmente por la policía después de que asesinaran a siete personas e hirieran a 48 en el ataque.



La policía dijo que Redouane era marroquí y libio . Podría haber sido identificado por una tarjeta de identificación irlandesa que se encontró en su bolsillo después de que fuera ejecutado por policías armados.



La Oficina Nacional de Inmigración de Garda está ahora revisando los registros para establecer la residencia del terrorista. Se cree que estaba viviendo en el área de Rathmines de la capital con su esposa escocesa, pero que no era conocido por la policía o MI5 en el Reino Unido.



The Guardian informa que se había trasladado a Irlanda hacía cinco años después de casarse con su ex pareja Charisse y fue visto en Londres hace unos tres meses.