El presidente de Perú critica los registros a sedes del principal partido opositor

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha mostrado este jueves su preocupación por los registros realizados por la Fiscalía en dos sedes del partido opositor Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, y ha pedido que "se respeten las reglas del juego".

"Me preocupa leer en las noticias que hay un allanamiento esta mañana en Lima de locales de un partido político que domina el Congreso. Y no lo digo para congraciarme con el Congreso, lo digo porque, si no hay respeto al debido proceso, no seremos respetados internacionalmente", ha declarado Kuczynski.