El primer ministro francés no ve "ninguna razón" para que Ferrand dimita

El primer ministro de Francia, Édouard Philippe, ha afirmado que no ve "ninguna razón" para que dimita el rsponsable de Cohesión Territorial, Richard Ferrand, a pesar de que la Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer si hubo irregularidades en la venta de un inmueble en 2010.

"La aperturade una investigación preliminar no cambia nada en la posición que yo mismo he expresado públicamente: mientras no haya imputación, no hay ninguna razón para pedir a Richard Ferrand que abandone el Gobierno", ha dicho el primer ministro a los periodistas en Montereau-Fault-Yonne, en la región de Isla de Francia, según la cadena BFM TV.