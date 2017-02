El esquiador venezolano deportado por Francia, ya descalificado del Mundial, asegura que seguirá entrenando

El esquiador Adrián Solano, de nacionalidad venezolana, que el pasado mes de enero fue deportado desde Francia cuando se dirigía a Suecia a realizar unos entrenamientos previos al Campeonato Mundial de esta disciplina, ha asegurado que seguirá luchando y entrenando por mejorar.

Solano, de 22 años, denunció que las autoridades galas lo habían deportado al no creer que se tratara de un deportista profesional. El venezolano, que nunca había entrenado en esquí de fondo sobre nieve, se dirigía al país sueco para prepararse de cara al Campeonato Mundial de Esquí Nórdico, que ha arrancado este miércoles en la ciudad de Lahti, a unos 100 kilómetros al norte de la capital de Finlandia, Helsinki, y que durará hasta el 5 de marzo.

El venezolano ha quedado descalificado en la primera fase tras una accidentada actuación, en la que mostró cierto desequilibrio y falta de entrenamiento. Este viernes, en una entrevista concedida al programa 'Deportes para todos' de Unión Radio, Solano ha explicado que nunca le han gustado "las cosas fáciles y comunes".

"Esto nació de mi irreverencia: me gusta la aventura, los retos y todo lo que lleve a uno a esforzarse", ha explicado. Solano ha recordado que con su deportación perdió un mes de entrenamiento, razón por la que se cayó "tantas veces.

"Yo sabía que no iba a ganar, pero si me hubiera preparado tal vez no me habría caído tanto", ha señalado, recordando que en su Venezuela natal no puede entrenar sobre nieve. Tras un año entrenándose en esta disciplina --aunque sobre patines--, Solano ha asegurado que seguirá esforzándose para mejorar en este deporte.

Esta misma semana, la ministra de Asuntos Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el Gobierno de Nicolás Maduro presentará una "fuerte protesta" ante el Gobierno de Francia por haberlo deportado.

"Siguiendo las instrucciones del presidente, Nicolás Maduro, presentaremos una fuerte protesta al Gobierno francés por su afrenta contra un deportista venezolano", ha indicado la canciller a través de su cuenta oficial de la red social Twitter.

"Son absolutamente inadmisibles las ofensas contra el gentilicio venezolano, producto de las campañas de desprestigio de la oposición violenta", ha añadido.